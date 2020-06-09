9 июня в РК выявлены 50 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 9 июня по всей стране выявлены 50 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 11.902 человека. 41 новый случай инфекции приходится на столичный регион: 12 заболевших выявлены в Сеуле, 21 - в провинции Кёнгидо, восемь - в Инчхоне. Два случая подтверждены в провинции Кёнсан-Намдо, один - в Канвондо, шесть - на контрольно-пропускных карантинных пунктах при въезде в страну. Места скопления людей продолжают представлять опасность, поскольку 86 человек заразились во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо. 139 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо, 68 – с ещё одной курьерской компанией, 51 человек – с залом настольного тенниса на западе Сеула. Количество инфицированных, которые связаны с очагом заражения в ночных заведениях сеульского района Итхэвон, увеличилось до 277 человек. Между тем, новым крупным очагом инфекции может стать рабочее общежитие для корейцев китайского происхождения на западе Сеула. Там пока выявлены девять заболевших. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, увеличилось на два человека, составив 276 человек. Коэффициент смертности – 2,32% от общего числа заболевших. 22 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.611 человек. Проходят лечение в стационарах и дома 1.015 человек.