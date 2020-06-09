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Корея: Юг-Север

Сеул будет выполнять межкорейские договорённости в военной области

Write: 2020-06-10 13:45:49Update: 2020-06-10 13:52:42

Сеул будет выполнять межкорейские договорённости в военной области

Photo : YONHAP News

Несмотря на угрозу Пхеньяна разорвать соглашение с Сеулом о снижении военной напряжённости, южнокорейская сторона в полной мере реализует договорённости в военной области, заявил министр обороны РК Чон Гён Ду. Выступая в среду на совещании руководства военного ведомства, он отметил, что соглашение, подписанное 19 сентября 2018 года, «конкретно и практически» способствовало снижению напряжённости в отношениях между двумя Кореями. В этой связи южнокорейские военнослужащие будут продолжать действовать в рамках политики правительства по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мира в регионе. Между тем, Северная Корея перекладывает на Сеул вину за сложные межкорейские отношения, одновременно усиливая военную напряжённость. Учитывая это, южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии боевой готовности и способны отреагировать на любые неожиданные действия Пхеньяна,- подчеркнул глава минобороны. На прошлой неделе Пхеньян пригрозил расторгнуть межкорейское соглашение о снижении военной напряжённости, выразив недовольство распространением через межкорейскую границу пропагандистских листовок.
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