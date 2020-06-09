Мун Чжэ Ин: Демократические ценности должны быть реализованы в экономике и повседневной жизни

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Демократические ценности должны быть реализованы в экономике и повседневной жизни. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в среду на церемонии, посвящённой очередной годовщине демократического движения 1987 года против военного режима тогдашнего президента Чон Ду Хвана. Оно привело к пересмотру Конституции, позволившему гражданам избирать президента. Глава государства сказал, что стабильная и справедливая экономика является частью демократии, которая, в свою очередь, представляет собой единственный способ достижения мира и процветания. Демократия в РК характеризуется «совместным процветанием, солидарностью и сотрудничеством» - добавил Мун Чжэ Ин. Церемония проходила перед зданием Мемориального музея демократии и прав человека в центре Сеула. 19 человек, в том числе, члены семей погибших участников движения 1987 года, получили награды за заслуги в продвижении демократии.