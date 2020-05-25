РК и США провели плановые учения по противоракетной обороне

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РК и США провели совместные учения по противовоздушной и противоракетной обороне, которые планировались на первую половину этого года. Как сообщил в среду министр обороны РК Чон Гён Ду, военнослужащие двух стран проверили уровень боевой готовности военно-воздушных сил и степень интеграции систем противоракетной обороны. Кроме того, они отработали совместные действия по отражению северокорейской ракетной угрозы с помощью систем противоракетной обороны Patriot и THAAD. Север укрепляет свои ракетные возможности на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации с США. В прошлом году он продемонстрировал несколько новых типов баллистических ракет малой дальности. Сеул и Вашингтон обычно проводят крупные совместные учения два раза в год. Однако в этом году из-за пандемии COVID-19 весенние учения были отложены. По данным источника в военном ведомстве, в настоящее время ведутся дискуссии о том, когда и каким образом проводить совместные летние учения.