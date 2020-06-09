Север усилил враждебную риторику в отношении Юга

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После того, как Пхеньян заблокировал линии связи с Югом, средства массовой информации и пропагандистские сайты КНДР повысили уровень враждебности в отношении Юга. Орган Трудовой партии Кореи газета «Нодон синмун» в резких выражениях высказалась в среду о руководстве РК, отметив, что «вся нация горит от ярости». Газета сообщает о массовом митинге, проведённом во вторник Союзом демократических женщин КНДР перед Музеем Корейской войны. В газете помещены фотографии демонстрантов, которые держали в руках плакаты с призывами «разорвать на части» северокорейских беженцев, которые, живя на Юге, совершают враждебные действия в отношении своей родины. Газета пишет, что южнокорейские власти потворствуют антисеверокорейским действиям, поэтому отношения между Пхеньяном и Сеулом должны быть полностью разорваны. Ряд северокорейских пропагандистских сайтов обвиняют Сеул в том, что он следует в русле американской политики, «продавшись Вашингтону».