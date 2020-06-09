Правительство РК подаст иски против двух объединений северокорейских беженцев

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Правительство РК подаст судебные иски в отношении двух общественных организаций, объединяющих северокорейских беженцев. Об этом сообщили в среду в министерстве по делам воссоединения РК. В отношении «Движения за свободную Северную Корею» во главе с Пак Сан Хаком и организации «Кхынсэм», которую возглавляет его брат Пак Чон О, будет выдвинуто обвинение в нарушении Закона о межкорейских обменах и сотрудничестве. Кроме того, правительство начинает процесс признания недействительными разрешений на создание указанных организаций. Это будет означать их роспуск и признание вне закона. Занимаясь отправкой через границу антисеверокорейских пропагандистских листовок, эти организации не только нарушают межкорейские договорённости, но и провоцируют напряжённость между двумя Кореями. Кроме того, их деятельность нарушает общественные интересы, создавая угрозу жизни и безопасности жителей приграничных районов,- отметил представитель министерства.