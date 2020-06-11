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В мире

США вновь затронули проблему свободы вероисповедания в КНДР

Write: 2020-06-11 11:42:13Update: 2020-06-11 13:35:02

США вновь затронули проблему свободы вероисповедания в КНДР

Photo : YONHAP News

10 июня госдепартамент США опубликовал ежегодный отчёт о свободе вероисповедания в мире, в котором говорится, что правительство КНДР применяет жёстокие меры преследования лиц, участвующих в религиозной деятельности. Кроме того, со ссылкой на доклад неправительственной южнокорейской организации от 2013 года отмечается, что в северокорейских лагерях содержатся от 80 до 120 тыс. политзаключённых, некоторые из которых были помещены под стражу за ведение религиозной деятельности. Несмотря на то, что в Конституции КНДР оговаривается свобода религиозных убеждений, согласно докладу Специальной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Северной Корее от 2014 года, в стране не солюдаются свободы мысли, совести, религии и слова. В госдепе США также отметили, что в ходе встреч Ким Чон Ына и Дональда Трампа американская сторона дала понять, что будет требовать от Севера гарантий прав человека в качестве условия полной нормализации двусторонних отношений. Госдепартамент проводит ежегодную оценку религиозных свобод в мире в соответствии с Международным законом о свободе вероисповедания, принятым Конгрессом США в декабре 1998 года. В декабре прошлого года КНДР была вновь отнесена к числу стран, где вопрос свободы вероисповедания стоит особо остро.
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