ОЭСР: Рост экономики РК составит в этом году минус 1,2%

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Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост экономики РК в этом году составит минус 1,2%. Это один из лучших показателей из 45 стран-членов организации. Однако данный прогноз составлен с учётом сценария, при котором второй волны COVID-19 не будет. В случае повторной вспышки отметка упадёт до минус 2,5%, что также является наименее пессимистичным прогнозом в сравнении с другими странами ОЭСР. Согласно оценке организации, несмотря на то, что РК одной из первых оказалась под ударом COVID-19, благодаря эффективности мер, принятых в самом начале эпидемии, экономический спад в стране будет не настолько выраженным, как в других государствах. Кроме того, всесторонние меры правительства, включая формирование дополнительного бюджета, позволили смягчить удар от сокращения потребления и роста безработицы. В случае второй волны COVID-19 в четвёртом квартале экономический ущерб от сокращения экспорта будет неизбежен, однако национальный проект восстановления экономики New Deal может стимулировать инвестиции и занятость. При этом глобальные экономические перспективы пессимистичны. По оценке ОЭСР, тенденция к низкому росту усиливается на фоне сокращения мировой торговли. Даже при условии отсутствия второй волны COVID-19 прогноз мирового экономического роста на этот год составляет минус 6%, что на 8,4% ниже показателя, озвученного в марте. Если вспышка эпидемии повторится, то показатель снизится ещё больше - до минус 7,6%.