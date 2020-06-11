В РК растёт число желающих стать донорами плазмы

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В РК растёт число переболевших COVID-19, выразивших готовность стать донорами плазмы крови для разработки препарата от вируса. По состоянию на 10 июня, 75 из 10.600 вылечившихся пообещали пожертвовать плазму для исследований. Это в шесть раз больше, чем на прошлой неделе. В настоящее время южнокорейская биотехнологическая компания GC Pharma совместно с Национальным институтом здравоохранения работает над созданием соответствующего препарата. По мнению разработчиков, для исследований необходима плазма как минимум 100 человек. Для того, чтобы стать донором, желающие должны посетить один из четырёх медицинских центров в провинции Кёнгидо и городе Тэгу, занимающихся данным вопросом, где в их отношении проведут необходимые проверки и возьмут 500 мл плазмы от каждого донора.