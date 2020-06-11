Экспорт РК будет восстанавливаться неравномерно

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Из 15 основных экспортных товаров РК быстрее всего восстановятся поставки продукции биотехнологической и медико-фармацевтической промышленности, полупроводников и вторичных аккумуляторов. На это указывают результаты опроса, проведённого Федерацией корейских промышленников среди исследовательских центров одиннадцати фондовых компаний. Ожидается, что экспорт продукции металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также машиностроения восстановится только во второй половине следующего года. Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на экспорт, 51,4% респондентов назвали экономическую неопределённость в связи с пандемией COVID-19. На втором месте снижение глобального спроса и конфликт между США и Китаем. В качестве неотложных мер по поддержке экспортной отрасли 45,4% экспертов отметили необходимость расширения инвестиционной поддержки научных разработок для повышения конкурентоспособности промышленности.