Министерство юстиции РК запретит телесные наказания детей

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Министерство юстиции РК намерено убрать из Гражданского кодекса понятие «право на взыскание или наказание». Это связано с активным обсуждением в обществе роли закона в вопросе решения проблемы детского насилия. Дело в том, что на данный момент опекун имеет право на взыскание или наказание. Но этот пункт, по мнению многих, может вызвать неверную трактовку о том, что закон допускает физические наказания детей со стороны родителей. Недавно 40-летняя женщина была осуждена на шесть лет лишения свободы за действия, повлёкшие смерть пятилетней дочери. Она, в частности, закрыла её в чемодане. Осуждённая утверждала, что сделала это в воспитательных целях. Но суд был категорически не согласен с такой точкой зрения. Согласно статье 915 Гражданского кодекса РК, «родители могут принимать необходимые дисциплинарные меры в отношении детей в целях их воспитания и защиты». Из-за неоднозначности трактовки в министерстве юстиции приняли вышеуказанное решение, впервые с 1960 года, когда в силу вступил Гражданский кодекс. Также рассматривается возможность введения полного запрета на телесные наказания. В министерстве намерены подготовить и направить в Национальное собрание проект поправок в этом году.