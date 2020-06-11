10 июня все новые случаи COVID-19 в РК выявлены в столичном регионе

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 10 июня по всей стране выявлены 45 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 11.947 человек. 43 новых случая инфекции приходятся на столичный регион: 21 заболевший выявлен в Сеуле, 16 - в провинции Кёнгидо, 6 – в Инчхоне. 2 случая инфекции выявлены на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Места скопления людей продолжают представлять опасность. Число заразившихся во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо увеличилось до 92 человек. 144 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо, 106 – с ещё одной курьерской компанией, 54 – с залом настольного тенниса на западе Сеула. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, не увеличилось, по-прежнему составляя 276 человек. Коэффициент смертности – 2,31% от общего числа заболевших. 43 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.654 человека. Проходят лечение в стационарах и дома 1.017 человек.