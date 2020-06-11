РК будет продвигать свою модель противоэпидемических мероприятий

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Правительство РК представило дорожную карту по созданию международного стандарта противоэпидемических мероприятий на основе южнокорейской модели соответствующих действий, получившей международное признание. Она была утверждена 11 июня на заседании центрального чрезвычайного штаба по вопросам экономики. Отечественная система противоэпидемических мер была структурирована в виде трёх этапов – «проверка и выявление», «исследование и отслеживание», «помещение в карантин и лечение». В Международную организацию по стандартизации (ISO) планируется представить 18 пунктов в рамках описанных трёх этапов. К примеру, на этапе «проверки и выявления» определены такие пункты как диагностический реагент и оборудование, метод проведения проверки, система управления мобильными диагностическими точками. Эти и другие моменты будут прорабатываться ближайшие несколько лет.