РК сокращает численность действующей армии

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Министерство обороны РК намерено к 2022 году сократить численность действующей армии на 79 тыс. человек. Об этом было заявлено 10 июня в ходе совещания по оценке реализации военной реформы. В настоящий момент численность личного состава вооружённых сил составляет 579 тыс. человек. В этом году будут расформированы две дивизии, в состав которых входят 24 тыс. военнослужащих. Министр обороны РК Чон Гён Ду заявил, что, несмотря на такие меры, общая численность личного состава ВС РК, включая гражданский персонал, составит 558 тыс. человек. При этом он отметил, что общая боеспособность армии будет повышена путём оснащения новейшими образцами оружия и оборудования. Кроме того, с этой целью ведётся работа по укреплению оперативно-боевых подразделений и офицерского состава, меняется структура командования. Различные задачи, связанные с материальным обеспечением, передаются в обязанности гражданского персонала. Эти и другие меры, в том числе переоснащение армии, принимаются в рамках военной реформы 2.0 и нацелены на повышение эффективности вооружённых сил страны.