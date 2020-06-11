РК на 48-м месте в рейтинге мирных стран

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10 июня австралийский Институт экономики и мира (IEP) представил очередной глобальный индекс мира GPI в отношении 163 стран. РК заняла 48-ое место. Это на девять позиций выше, чем в предыдущем году. Институт составляет ежегодный рейтинг на основе 23-х критериев, среди которых уровень безопасности, степень вмешательства в различные конфликты, уровень военизированности, импорт вооружений и другие. Индекс миролюбивости РК составил 1,829 балла. Чем меньше баллов, тем выше показатель миролюбивости. В этот раз 81 страна улучшила свои позиции, а 80 ухудшили. Показатель КНДР, между тем, составил 2,962 балла или 151-ое место. Первое место в рейтинге занимает Исландия, которая удерживает лидерство с 2008 года. Далее следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания и другие. На последнем месте Афганистан. Также внизу списка оказались Сирия, Ирак, Южный Судан и Йемен.