Администрация президента РК примет решительные меры против отправки листовок на Север

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК намерена разобраться с отдельными лицами и общественными организациями, направляющими через границу на Север пропагандистские листовки. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Совета национальной безопасности при президенте Ким Ю Гын. На заседании совета обсуждались ответные меры на решение Пхеньяна отключить межкорейские каналы связи из-за кампании по отправке листовок, проводимой северокорейскими беженцами, которые живут в РК. Выразив сожаление по поводу того, что общественные организации продолжают отправлять через границу листовки и другие предметы, Ким Ю Гын отметил, что эти действия являются нарушением соответствующих законов и не помогают усилиям по достижению мира и процветания на Корейском полуострове. Он сказал, что впредь любой такой факт будет тщательно расследоваться и может повлечь за собой юридические последствия. Он также отметил, что правительство будет соблюдать все соглашения, заключённые между двумя Кореями ради поддержания мира в регионе и предотвращения случайных вооружённых столкновений. Ранее в тот же день правительство подало судебные иски в отношении двух организаций, объединяющих северокорейских беженцев. Их обвиняют в нарушении Закона о межкорейских обменах и сотрудничестве.