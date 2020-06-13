МИД КНДР: Надежда на улучшение отношений Пхеньяна и Вашингтона «сменилась отчаянием»

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После исторических переговоров между КНДР и США на высшем уровне прошло два года, и «главным стало то, что надежда на улучшение отношений двух стран, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием, которое характеризуется всё более нарастающим ухудшением». Как сообщает в пятницу агентство ЦТАК, об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон. Одновременно он высказал мнение, что «стремление народов открыть новую совместную эру мира и процветания велико как никогда». Глава северокорейского МИД выразил сожаление по поводу того, что КНДР «всё ещё находится в списке целей США для упреждающего ядерного удара, и все виды ядерных вооружений, которыми владеют США, направлены непосредственно на КНДР». В этой связи «стратегической целью КНДР является создание надёжных сил для противодействия долговременным военным угрозам со стороны США», - подчеркнул Ли Сон Гвон.