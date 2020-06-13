Усиленный карантинный режим в столичном регионе будет продлён

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Усиленный карантинный режим в столичном регионе, который должен был действовать до 14 июня, будет продлён. Это связано с сохранением темпов распространения вируса именно в столичном регионе, который включает в себя города Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо. В регионе, где проживает около половины всего населения страны, периодически фиксируются новые групповые заражения. Об этом заявил 12 июня на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам премьер-министр РК Чон Сэ Гюн. Конкретные сроки будут объявлены позднее. Правительство будет продолжать работу по сдерживанию вируса, усиливая противоэпидемические меры в отношении уязвимых объектов и готовясь ко второй волне распространения вируса, которая может начаться в любой момент, - отметил Чон Сэ Гюн. Он указал на опасность показателей, свидетельствующих о росте числа больных, пути заражения которых сложно отследить.