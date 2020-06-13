Большинство новых случаев COVID-19 в РК выявлены в столичном регионе

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 11 июня по всей стране выявлены 56 новых случаев COVID-19. В результате общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 12.003 человека. 45 новых случаев инфекции приходятся на столичный регион: 25 заболевших выявлены в Сеуле, 19 - в провинции Кёнгидо, один - в Инчхоне. Ещё один случай инфекции выявлен в Тэгу. 10 заражённых прибыли из-за рубежа. Поскольку с начала июня в Сеуле и его окрестностях зарегистрированы 97% местных случаев COVID-19, органы здравоохранения вынуждены продлить действие в столичном регионе усиленных мер социального дистанцирования. Число заразившихся во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо увеличилось до 94 человек. 146 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо, 116 – с ещё одной курьерской компанией, причём возраст 70% инфицированных превышает 60 лет. 60 инфицированных связаны с залом для настольного тенниса на западе Сеула. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, увеличилось на одного, составив 277 человек. 15 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.669 человек. Проходят лечение в стационарах и дома 1.057 человек. Начиная с 3 января по всей стране протестированы на COVID-19 1.081.487 человек. Это около 2% населения страны.