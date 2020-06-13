Часть приграничных районов провинции Кёнгидо будут объявлены запретными зонами

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С целью блокировки любых попыток отправить через границу на Север пропагандистские листовки администрация провинции Кёнгидо объявит часть пограничных районов запретными зонами. Недоступными для распространителей листовок станут, в частности, прилегающие к межкорейской границе территории городов Кимпхо, Кояна, Пхачжу и уезда Ёнчхон-гун. Как сообщил в пятницу вице-губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ган, данная мера принята в целях сохранения общественного спокойствия. Другие меры предусматривают предотвращение подготовки к отправке листовок, включая блокировку передвижения транспортных средств, доставляющих листовки, воздушные шары и баллоны с газом для их заправки, мобилизацию специальных подразделений полиции для сохранения общественного порядка и немедленную подачу судебных исков в отношении организаций, предпринимающих противоправные действия. Как отметил вице-губернатор, местные власти мобилизуют все административные возможности для защиты безопасности жителей провинции. Распространение антисеверокорейских листовок выходит за рамки простого выражения мнений и должно рассматриваться как опасные действия, которые могут вызвать военный конфликт, - сказал Ли Чжэ Ган.