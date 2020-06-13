Индексы Корейской биржи понизились на фоне опасений по поводу второй волны COVID-19

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Индексы Корейской биржи понизились, акции компаний подешевели, а курс национальной валюты упал на фоне опасений по поводу второй волны COVID-19. Основной индекс KOSPI снизился в пятницу на 44,48 пункта, или на 2,04%, составив 2.132,30 пункта. Объем торгов был умеренным – проданы 681 млн 300 тыс. акций на сумму 14 трлн 700 млрд вон (12 млрд 200 млн долларов). KOSPI снижался второй день подряд после девятидневного роста. На открытии торгов он понизился на 4% в связи с сообщениями о внезапных падениях на американских рынках и сообщением Федеральной резервной системы США о «долгом пути» к восстановлению экономики и необходимости сохранения низких процентных ставок. Акции лидера рынка Samsung Electronics подешевели на 3,68%, SK hynix - на 3,73%, LG Electronics – на 1,74%, Hyundai Motor - на 4,61%, Kia Motors - на 1,96%. Курс национальной валюты по отношению к доллару понизился на 7,40 воны, составив 1.203,80 воны за доллар.