Правительственные учреждения РК просят увеличить их бюджеты в 2021 году в среднем на 6%

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Правительственные учреждения РК просят увеличить их бюджеты в 2021 году, поскольку они хотят больше тратить на исследования и разработки, сообщили в пятницу в министерстве планирования и финансов. Министерства и ведомства попросили правительство увеличить их бюджеты на следующий год в общей сложности до 542 трлн 900 млрд вон (448 млрд долларов), что на 6% больше бюджета этого года. Министерство здравоохранения и социального обеспечения попросило увеличить его бюджет на 9,7% для расширения системы социальной защиты. При этом министерство образования готово сократить свой бюджет на 3,2%. Минобороны хочет увеличить свои расходы на 6%. Бюджет на исследования и разработки соответствующие ведомства просят увеличить на 9,4%. Исследования планируется проводить в таких секторах как водородная экономика, искусственный интеллект, сетевые услуги пятого поколения и биоздоровье. Министерство планирования и финансов подготовит бюджетное предложение правительства и представит его на утверждение Национального собрания до 3 сентября