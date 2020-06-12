Пхеньян обещает предпринять «следующий шаг» в отношении Сеула

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Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять «следующий шаг» в отношении Сеула,- сообщило в субботу агентство ЦТАК со ссылкой на заявление первого заместителя заведующего организационным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. В нём, в частности, говорится, что «безусловно, пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной», которая является «врагом». В заявлении также говорится о предстоящем крахе «бесполезного» межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне. Принятие решений относительно последующих действий «будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии»,- подчёркивается в заявлении. Ранее в тот же день было опубликовано заявление отдела Единого фронта ЦК ТПК, в котором говорится, что КНДР «утратила доверие» к южнокорейским властям и отказывается от дальнейших переговоров с партнёром, который «много говорит, но на практике не делает ни одного шага вперёд». «Отныне южнокорейские власти ожидают действительно прискорбные и мучительные времена»,- подчёркивается в заявлении отдела Единого фронта ЦК ТПК.