Сеул призвал Пхеньян выполнять договорённости

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14 июня в Сеуле состоялось экстренное совещание по вопросам безопасности, которое провёл начальник управления национальной безопасности при президенте страны Чон Ый Ён. Его участники рассмотрели ситуацию на Корейском полуострове и недавние действия Пхеньяна, призвав северокорейское руководство выполнять ранее достигнутые договорённости. В знак протеста против листовок, которые южнокорейские общественные организации направляют через границу на Север, на прошлой неделе Пхеньян отключил все линии связи между двумя Кореями. В субботу Пхеньян пригрозил предпринять «следующий шаг». Министерство обороны РК в своём заявлении подтвердило, что серьёзно относится к сложившейся ситуации и внимательно следит за действиями северокорейских военных, призвав Север соблюдать договорённости в военной области. Министерство по делам воссоединения РК также заявило, что Юг и Север должны придерживаться всех ранее достигнутых соглашений.