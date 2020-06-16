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Экономика

Экспорт продукции информационных технологий снижается два месяца подряд

Write: 2020-06-15 10:47:08Update: 2020-06-15 12:00:20

Экспорт продукции информационных технологий снижается два месяца подряд

Photo : YONHAP News

Южнокорейский экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий снижается два месяца подряд, составив в мае 13 млрд 930 млн долларов. Это на 2,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В апреле сокращение  за аналогичный период составило 15,3%. Импорт продукции информационно-коммуникационных технологий составил в прошлом месяце 8 млрд 920 млн долларов. В результате профицит торгового баланса достиг 5 млрд 10 млн долларов. Экспорт дисплеев, одного из ключевых экспортных продуктов, сократился в прошлом месяце на 21,1%, а средств беспроводной связи - на 21,5%. При этом зарубежные поставки полупроводников увеличились на 6,5%, а компьютеров - на 73%. За первые пять месяцев этого года экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий сократился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, составив 69 млрд 900 млн долларов. Импорт сократился на 2,9% до 43 млрд 750 млн долларов.
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