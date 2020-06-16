Экспорт продукции информационных технологий снижается два месяца подряд

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Южнокорейский экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий снижается два месяца подряд, составив в мае 13 млрд 930 млн долларов. Это на 2,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В апреле сокращение за аналогичный период составило 15,3%. Импорт продукции информационно-коммуникационных технологий составил в прошлом месяце 8 млрд 920 млн долларов. В результате профицит торгового баланса достиг 5 млрд 10 млн долларов. Экспорт дисплеев, одного из ключевых экспортных продуктов, сократился в прошлом месяце на 21,1%, а средств беспроводной связи - на 21,5%. При этом зарубежные поставки полупроводников увеличились на 6,5%, а компьютеров - на 73%. За первые пять месяцев этого года экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий сократился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, составив 69 млрд 900 млн долларов. Импорт сократился на 2,9% до 43 млрд 750 млн долларов.