Большинство новых случаев COVID-19 по-прежнему в столичном регионе

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 14 июня по всей стране выявлены 37 новых случаев COVID-19. В результате общее число заражённых с момента обнаружения вируса - 12.121 человек. 25 новых случаев инфекции приходятся на столичный регион: 7 заболевших выявлены в Сеуле, 10 - в провинции Кёнгидо, 8 - в Инчхоне. 3 случая инфекции подтверждены в провинции Кёнсан-Намдо, 2 – в провинции Чхунчхон-Намдо. 7 заражённых прибыли из-за рубежа. С начала июня в Сеуле и его окрестностях регистрируются практически все местные случаи COVID-19, поэтому в столичном регионе действует бессрочный режим социального дистанцирования. Число заразившихся во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо составило 107 человек, увеличившись за минувшие сутки на 7 человек. 147 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо, 62 инфицированных связаны с залом для настольного тенниса на западе Сеула, 17 – с центром дневного пребывания для пожилых людей в северо-восточной части Сеула. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, не изменилось, составляя 277 человек. 12 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.730 человек. Проходят лечение в стационарах и дома 1.114 человек.