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Корея: Юг-Север

Ким Ён Чхоль: Юг и Север должны помнить о духе примирения, заложенном на первом саммите

Write: 2020-06-15 11:58:12Update: 2020-06-15 15:55:05

Ким Ён Чхоль: Юг и Север должны помнить о духе примирения, заложенном на первом саммите

Photo : YONHAP News

Юг и Север Кореи должны помнить о духе примирения, который был заложен на первом в истории саммите их лидеров, состоявшемся два десятилетия назад. Об этом заявил в понедельник министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль в своём выступлении по случаю 20-й годовщины декларации, подписанной в Пхеньяне 15 июня 2000 года тогдашним президентом РК Ким Дэ Чжуном и северокорейским лидером Ким Чен Иром. «Подписание совместной декларации от 15 июня является историческим событием, которое послужило переломным моментом в истории раскола корейской нации», - отметил министр. «Дух саммита - это не подчинение более сильным, а самостоятельность, не конфронтация, а мир, не разделение, а объединение. Мы должны помнить об этом, если не хотим потерять правильные ориентиры в условиях нынешнего кризиса»,- добавил он. Министр по делам воссоединения особо отметил, что мир может быть достигнут только на основе взаимного уважения и признания, подчеркнув важность диалога и переговоров, которые, по его словам, помогут снизить напряжённость.
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