Полиция расследует обстоятельства утечки данных владельцев банковских карт

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Полиция начала расследование обстоятельств массовой утечки данных владельцев кредитных и дебетовых карт. В рамках следственных действий у подозреваемого по фамилии Ли изъяты два внешних жёстких диска. Как полагают следователи, в прошлом году Ли пытался взломать компьютерную сеть одного из южнокорейских коммерческих банков. Изъятые диски содержат большое количество данных кредитных карт, похищенных подозреваемым. Полиция обратилась в Комитет финансового контроля с просьбой оказать содействие следствию. 9 июня сингапурская компания, которая занимается вопросами финансовой безопасности, проинформировала Корейский институт финансовой безопасности о том, что информация о примерно 900 тыс. банковских карт, которыми владеют южнокорейцы, украдена и продаётся на зарубежных онлайн-рынках. Украденная информация включает номера карт, даты истечения срока их действия и трёхзначные идентификационные коды безопасности на обратной стороне карт. Пароли к картам украдены не были.