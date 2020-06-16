60,6% южнокорейцев за прекращение отправки листовок на Север

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60,6% южнокорейцев поддерживают прекращение отправки на Север пропагандистских листовок общественными организациями беженцев из КНДР, которые проживают на Юге. 39,4% считают, что агитационную деятельность нужно продолжать. Такими стали итоги опроса, проведённого телерадиокомпанией KBS по случаю 20-й годовщины Пхеньянской декларации от 15 июня 2000 года, подписанной тогдашним президентом РК Ким Дэ Чжуном и северокорейским лидером Ким Чен Иром. Опрос проводился с 5 по 9 июня среди тысячи совершеннолетних граждан по всей стране. 69,6% участников опроса выразили поддержку межкорейского сотрудничества в сферах, не затрагиваемых санкциями Совбеза ООН. Против высказались 30%. Примечательно, что 51,5% респондентов считают недопустимым отмену неэффективных по сути экономических санкций от 24 мая 2010 года, которые были введены против КНДР в ответ на потопление корвета «Чхонан» ВМС РК. На вопрос о том помогают ли санкции Совбеза ООН в решении ядерной проблемы КНДР, мнения респондентов разделились примерно поровну. При этом более 60% выступают за ослабление антисеверокорейских санкций в интересах продвижения диалога между КНДР и США. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.