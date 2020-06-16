Правительство РК поддержит компании в получении зарубежных заказов

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Правительство приложит все усилия, чтобы помочь отечественным компаниям получить в этом году зарубежные заказы в рамках усилий по восстановлению экономического роста в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая в понедельник на совещании министров экономического блока. Для оказания поддержки правительство определило 30 крупных проектов общей стоимостью 100 млрд долларов, учитывая их потенциальную экономическую эффективность и реальную возможность южнокорейских компаний получить их. На этот год поставлена цель получить заказы на 30 млрд долларов. В июле этого года РК планирует начать переговоры с Камбоджей по подготовке соглашения о свободной торговле. В ноябре прошлого года стороны приступили к подготовке технико-экономическое обоснования соглашения. Они завершили данную работу в мае, договорившись начать официальные переговоры.