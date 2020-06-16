Корейский центр контроля и профилактики заболеваний будет реорганизован

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Правящая Демократическая партия Тобуро, правительство и администрация президента завершили работу над планом реорганизации Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, который становится самостоятельной правительственной структурой. Об этом сообщил в понедельник председатель политсовета Демократической партии Тобуро Чо Чжон Сик. Центр, который в настоящее время входит в структуру министерства здравоохранения и социального обеспечения, будет преобразован в управление контроля и профилактики заболеваний. У новой структуры будет отдельный бюджет. Государственный институт здравоохранения, который занимается вопросами лечения инфекционных заболеваний и исследования вакцин, останется в подчинении управления контроля и профилактики заболеваний без передачи его министерству здравоохранения и социального обеспечения. План будет направлен на этой неделе на рассмотрение Национального собрания после утверждения правительством.