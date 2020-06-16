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Экономика

Корейские компании проводят виртуальные собеседования при приёме на работу

Write: 2020-06-15 15:44:28Update: 2020-06-15 18:57:44

Photo : YONHAP News

В связи с пандемией COVID-19 южнокорейские компании всё чаще заменяют личные собеседования с кандидатами на трудоустройство виртуальными. Кроме того, приём на работу осуществляется реже, чем раньше, поскольку ряд компаний отменили привычную южнокорейцам систему двукратного набора персонала в течение года. Так, компания  Hyundai Motor отменила регулярные наймы в прошлом году, и сейчас набор на вакантные рабочие места объявляется по мере необходимости. С этого года на такую же систему перешли компания-оператор связи KT и группа LG. Группа SK сохранила старую систему найма, но сократила численность новых сотрудников, принимаемых на работу. По данным рекрутинговых агентств, количество вакансий, предлагаемых на регулярной основе, сократилось в этом году более чем на 10%.
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