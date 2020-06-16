В РК отметили годовщину Пхеньянской декларации от 15 июня 2000 года

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В понедельник в РК отметили 20-ю годовщину Пхеньянской декларации, которую подписали 15 июня 2000 года тогдашние лидеры Юга и Севера Кореи Ким Дэ Чжун и Ким Чен Ир. Первоначально министерство по делам воссоединения планировало провести совместное мероприятие с Законодательным собранием Сеула и администрацией провинции Кёнгидо. Однако из-за обострения напряжённости в межкорейских отношениях план был пересмотрен, и проведена церемония с минимальным числом участников. В своём выступлении министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль отметил, что подписание декларации является «историческим событием, которое послужило переломным моментом в истории раскола корейской нации». Министр подчеркнул, что мир может быть достигнут только на основе взаимного уважения и признания, диалога и переговоров, которые помогут снизить напряжённость. Северокорейские СМИ не сообщили о юбилейной дате.