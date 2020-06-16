Послу Японии выражен протест из-за корейских жертв принудительного труда

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Посол Японии в РК Кодзи Томита был вызван в понедельник в южнокорейский МИД. Заместитель министра Ли Тхэ Хо выразил ему протест по поводу того, что в Информационном центре по вопросам промышленного наследия никак не упомянуты корейские жертвы принудительного труда. На ряде из 23-х объектов промышленной революции эпохи Мэйдзи, включённых в 2015 году в список ЮНЕСКО, работали корейцы, принудительно направленные туда в период японского колониального правления. Однако об этом нет никаких упоминаний. Следовательно Токио не выполнил рекомендацию Международного совета по памятникам и достопримечательностям ЮНЕСКО подробно разъяснять историю каждого объекта, включённого в список. В воскресенье группа японских журналистов посетила центр, который был открыт в марте этого года, но вскоре закрылся из-за пандемии COVID-19.