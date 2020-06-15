Президент РК призвал Пхеньян выполнять договорённости

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Две Кореи не должны разрывать отношения, им следует идти по пути реализации договорённостей, достигнутых с большим трудом. Об этом заявил в понедельник журналистам президент РК Мун Чжэ Ин. Он повторил, что его правительство будет прилагать постоянные усилия для реализации соглашений на высшем уровне, достигнутых как в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне в 2000 году, так и в ходе саммита в Пханмунчжоме в 2018 году. Отметив, что переговоры о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик, президент Мун Чжэ Ин подчеркнул, что две Кореи должны совершить прорыв самостоятельно, не дожидаясь улучшения внешних условий. Между тем, 20-ю годовщину Пхеньянской декларации, которую подписали 15 июня 2000 года тогдашние лидеры Юга и Севера Кореи Ким Дэ Чжун и Ким Чен Ир, в Сеуле отметили скромной церемонией. В своём выступлении министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль отметил, что подписание декларации является «историческим событием, которое послужило переломным моментом в истории раскола корейской нации». Северокорейские СМИ не сообщили о юбилейной дате.