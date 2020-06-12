Пхеньян угрожает вводом войск в демилитаризованные районы

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Корейская народная армия (КНА) изучает возможность «возвращения армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом, чтобы превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба КНА, опубликованном во вторник агентством ЦТАК. Военные «внимательно следят за текущей ситуацией, в которой отношения между Севером и Югом становятся всё хуже и хуже»,- отмечается в заявлении. В нём также подчёркивается готовность «обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства». В понедельник Пхеньян опубликовал заявление, в котором было выражено намерение предпринять «следующий шаг» в отношении Сеула, решение относительно которого «будет возложено на Генеральный штаб КНА». На сентябрьском саммите 2018 года лидеры Юга и Севера подписали соглашение в военной области. В соответствии с ним стороны обязались вывести военных из демилитаризованной зоны, разоружить военнослужащих, которые несут службу в пограничном пункте Пханмунчжом и сократить количество постов охраны в демилитаризованной зоне.