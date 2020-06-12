Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

Пхеньян угрожает вводом войск в демилитаризованные районы

Write: 2020-06-16 10:17:39Update: 2020-06-16 18:49:01

Photo : YONHAP News

Корейская народная армия (КНА) изучает возможность «возвращения армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом, чтобы превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба КНА, опубликованном во вторник агентством ЦТАК. Военные «внимательно следят за текущей ситуацией, в которой отношения между Севером и Югом становятся всё хуже и хуже»,- отмечается в заявлении. В нём также подчёркивается готовность «обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства». В понедельник Пхеньян опубликовал заявление, в котором было выражено намерение предпринять «следующий шаг» в отношении Сеула, решение относительно которого «будет возложено на Генеральный штаб КНА». На сентябрьском саммите 2018 года лидеры Юга и Севера подписали соглашение в военной области.  В соответствии с ним стороны обязались вывести военных из демилитаризованной зоны, разоружить военнослужащих, которые несут службу в пограничном пункте Пханмунчжом и сократить количество постов охраны  в демилитаризованной зоне.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >