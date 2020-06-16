США сократят численность войск в Германии до 25 тыс. человек

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США намерены сократить численность своего военного контингента в Германии до 25 тыс. человек. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме, который был посвящён проблемам пенсионеров. Он подчеркнул, что Германия нарушает свои обязательства по платежам НАТО. «Они должны НАТО миллиарды, и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?»- отметил глава Белого дома. Он напомнил, что в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих, содержание которых обходится Вашингтону «в огромную сумму», которая включает выплату зарплаты и содержание военных баз. Правительство Германии не комментирует высказывание президента США, заявив лишь, что ждёт от Вашингтона официальной информации.