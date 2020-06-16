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15 июня на пленарном заседании Национального собрания были утверждены председатели шести парламентских комитетов. Голосование проходило при участии 187 депутатов от правящей Демократической партии Тобуро, партии Справедливости и ряда других. Депутаты от оппозиционной Объединённой партии будущего на заседании не присутствовали. Ранее стороны не могли договориться по поводу кандидатуры председателя комитета по законодательству и судебным вопросам. Этот пост в итоге занял депутат от правящей партии Юн Хон Чжун. Помимо этого, утверждены председатели комитетов по вопросам промышленности, торговли и энергетики, малого, среднего и венчурного бизнеса, по вопросам здравоохранения и социального обеспечения, по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли, по вопросам обороны, а также по вопросам планирования и финансов. Сразу после начала заседания спикер Национального собрания Пак Пён Сок заявил, что народ не простит затягивания процесса формирования комитетов в нынешних кризисных условиях. Оппозиционная Объединённая партия будущего выразила протест против действий правящих сил. Глава фракции Чу Хо Ён заявил, что «это день начала диктатуры одной партии». Он сообщил о намерении уйти в отставку, взяв на себя ответственность за то, что пост председателя комитета по законодательству и судебным вопросам занял представитель правящих сил. Спикер Пак Пён Сок сообщил, что 19 июня будут выбраны председатели остальных двенадцати парламентских комитетов. Ожидается, что трения сторон лишь усилятся.