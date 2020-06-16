РК присоединилась к Глобальному партнёрству по искусственному интеллекту

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РК стала одним из основателей Глобального партнёрства по искусственному интеллекту (GPAI), целью которого является создание технологий, уважающих неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы. В число учредителей партнёрства, помимо РК, входят США, Европейский союз, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Новая Зеландия, Сингапур и Словакия. Страны-учредители опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность поддерживать развитие, ориентированное на человека, и использование искусственного интеллекта с акцентом на права человека, демократические ценности и гражданские права. Учредители планируют собрать вместе экспертов из предпринимательской сферы, представителей правительств, общественных организаций для обсуждения деталей. В краткосрочной перспективе GPAI сформирует группу экспертов для поиска путей использования искусственного интеллекта в борьбе с пандемией COVID-19.