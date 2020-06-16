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Политика

РК и ОАЭ введут упрощённую процедуру взаимных поездок

Write: 2020-06-16 11:28:31Update: 2020-06-16 11:52:00

РК и ОАЭ введут упрощённую процедуру взаимных поездок

Photo : KBS News

РК и Объединённые Арабские Эмираты договорились о введении системы упрощённой процедуры взаимных поездок предпринимателей. Аналогичный режим недавно Сеул установил с Пекином. Как сообщили в МИД РК, договорённость была достигнута в ходе визита замминистра иностранных дел Ким Гона в ОАЭ. Данная система подразумевает отмену двухнедельного карантина для бизнесменов, прибывающих в целях подготовки или заключения важных контрактов, и лиц, въезжающих по неотложным вопросам гуманитарного характера. Конкретные сроки введения системы будут определены позже. Между тем, Ким Гон в ходе поездки в ОАЭ встретился со своим коллегой Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, дипломатическим отношениям которых исполнилось 40 лет. 
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