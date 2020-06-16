COVID-19: Большинство случаев - в столичном регионе

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 15 июня по всей стране выявлены 34 новых случая COVID-19. В результате общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 12.155 человек. 19 новых случаев инфекции приходятся на столичный регион: 12 заболевших выявлены в Сеуле, 5 - в провинции Кёнгидо, 2 - в Инчхоне. 3 случая инфекции подтверждены в Тэчжоне, 2 – в провинции Кёнсан-Намдо, 1 – в Пусане. 9 заражённых прибыли из-за рубежа. Число заразившихся во время церковных служб в Инчхоне и провинции Кёнгидо составило 110 человек. 169 заражённых связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо, 19 – с центром дневного пребывания для пожилых людей в северо-восточной части Сеула. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, увеличилось на одного человека, составив 278 человек. 30 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.760 человек. Проходят лечение в стационарах и дома 1.117 человек.