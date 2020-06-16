Минобороны РК: Ситуация на Севере находится под контролем

Photo : YONHAP News

РК и США находятся в тесном контакте, контролируя ситуацию в сфере безопасности на Севере. Об этом сообщила во вторник на брифинге представитель министерства обороны РК Чхве Хён Су. Она подчеркнула, что военное руководство обеих стран серьёзно относится к сложившейся ситуации. Межкорейские договорённости в военной области должны быть выполнены, и обе стороны должны продолжать усилия в интересах мира на Корейском полуострове,- отметила представитель минобороны. Ранее в тот же день Генштаб Корейской народной армии выступил с угрозой ввести войска в «зоны, демилитаризованные в соответствии с соглашением между Югом и Севером». Конкретные районы в заявлении не названы, но Пхеньян мог иметь в виду окрестности города Кэсона и гор Кымгансан, откуда войска выведены в интересах содействия межкорейским экономическим проектам.