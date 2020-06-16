SIPRI: У КНДР имеются от 30-40 ядерных боеголовок

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в январе этого года у КНДР имелись от 30 до 40 ядерных боеголовок. Как отмечается в очередном отчёте института, который оценивает вооружения стран мира, занимается исследованиями проблем разоружения и безопасности, это примерно на 10 боеголовок больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечается в докладе, эти цифры являются предварительными, поскольку Пхеньян не предоставляет официальную информацию о своём ядерном потенциале. Как полагают эксперты института, Северная Корея продолжает уделять приоритетное внимание ядерной программе как центральному элементу стратегии национальной безопасности. Хотя в прошлом году не проводилось ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет, КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет ближнего радиуса действия.