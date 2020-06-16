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Глава МИД РК и генсек АСЕАН обсудили борьбу с COVID-19

Write: 2020-06-16 14:46:52Update: 2020-06-16 14:50:01

Глава МИД РК и генсек АСЕАН обсудили борьбу с COVID-19

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Кан Гён Хва и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии  (АСЕАН) Линь Юйхуэй в ходе состоявшегося в понедельник вечером телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Кан Гён Хва подчеркнула важность обеспечения экономической деятельности бизнесменов. В этой связи Сеул рассматривает меры, которые позволят предпринимателям из стран-членов АСЕАН въезжать в страну без ограничений. Она напомнила, что сотрудничество с АСЕАН в областях, связанных со здоровьем людей, является одним из ключевых направлений «новой южной политики» Сеула, направленной на углубление связей с партнёрами из Юго-Восточной Азии. В ответ Линь Юйхуэй предложил АСЕАН и РК тесно сотрудничать в преодолении экономического кризиса, вызванного пандемией. Он также выразил благодарность Сеулу за выделение 5 млн долларов странам АСЕАН через Фонд сотрудничества.
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