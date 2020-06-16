РК сокращает присутствие на мировом рынке телевизоров

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Присутствие южнокорейских компаний на мировом рынке телевизоров сокращается из-за глобальной пандемии COVID-19. По данным международного агентства Omdia, отслеживающего ситуацию на рынке, мировые поставки телевизоров в период с апреля по июнь составят 38 млн 610 тыс. единиц, что на 17% меньше, чем с января по март, и более чем на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года. По данным Omdia, южнокорейские производители Samsung Electronics и LG Electronics поставят во втором квартале в общей сложности 12 млн 770 тыс. телевизоров, что на 23,8% меньше, чем в первом квартале. Исходя из объёма поставок, РК займёт во втором квартале 33,1% рынка, что на 3% меньше, чем в первом квартале. Хотя перспективы второго квартала являются мрачными, производители телевизоров могут восстановиться во второй половине года.