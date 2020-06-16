Экономика РК в 2020 году сократится на 0,4%

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Согласно отчёту Корейского центра международных финансов, девять зарубежных инвестиционных банков и экономических аналитических центров предсказали, что экономика РК может сократиться в этом году на 0,4%. В апрельском прогнозе говорилось о росте на 0,9%. Согласно докладу, опубликованному во вторник, крупные иностранные (МБ) и экономические институты прогнозируют сокращение экономики Южной Кореи в 2020 году из-за последствий быстрого распространения нового коронавируса. Между тем, финансовые организации дали совершенно разные прогнозы. Nomura повысил свой прогноз с минус 5,9%до 0,5%. Bank of America-Merrill Lynch понизил прогноз с +0,2% до -0,2%. В условиях падения экспорта и внутреннего спроса экономический рост РК в первой половине этого года может снизиться до отрицательного уровня. Ожидается, что в этом году мировая экономика сократится на 6%.