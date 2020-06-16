Межкорейский пункт связи в Кэсоне уничтожен

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16 июня в 14:50 межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне уничтожен «разрушительным взрывом в связи с отключением всех линий связи между Севером и Югом». Об этом сообщило в тот же день агентство ЦТАК, подтвердив тем самым заявления источников в министерствах обороны и по делам воссоединения РК. Таким образом, северокорейская сторона выполнила свою угрозу об уничтожении межкорейского пункта оперативной связи. 13 июня Пхеньян заявил о том, что намерен предпринять «следующий шаг» в отношении Сеула, прервав отношения с южнокорейской стороной, которая является «врагом». В заявлении также говорится о предстоящем крахе «бесполезного» межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне. Вечером 16 июня в Сеуле состоялось чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждалась создавшаяся ситуация. Президент страны Мун Чжэ Ин на заседании не присутствовал, о деталях не сообщается. После взрыва в Кэсонге южнокорейские военные усилили наблюдение за действиями северокорейской стороны. Между тем, как сообщи ли в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, необычной активности со стороны северокорейских военных не зафиксировано. Межкорейский пункт оперативной связи был открыт в сентябре 2018 года с целью поддержания постоянных контактов между Югом и Севером и развития межкорейских обменов. Он не функционировал с начала января из-за опасений по поводу распространения вируса COVID-19.