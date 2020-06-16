Сеул предостерёг Пхеньян от усугубления ситуации

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Если КНДР пойдёт на шаги, которые усугубят ситуацию, южнокорейская сторона ответит жёсткими мерами противодействия. Так во вторник вечером в администрации президента РК прокомментировали уничтожение Севером межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне. В связи с инцидентом состоялось чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности. Сразу после этого на брифинге заместитель председателя совета Ким Ю Гын заявил, что правительство РК выражает глубокое сожаление по поводу того, что Север в одностороннем порядке уничтожил пункт связи, созданный в соответствии Пханмунчжомской декларацией 2018 года. Такие действия, подчеркнул Ким Ю Гын, противоречат надеждам об установлении мира на Корейском полуострове и развитии межкорейских отношений. Он также отметил позицию южнокорейского правительства о том, что вся ответственность за возможные последствия нынешнего инцидента лежит на КНДР. Обнародование результатов заседания Совета национальной безопасности заместителем его председателя Ким Ю Гыном на специальном брифинге указывает на то, что президент Мун Чжэ Ин серьёзно озабочен ситуацией.