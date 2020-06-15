Минобороны РК призывает Север соблюдать договорённости

Photo : YONHAP News

Юг и Север Кореи должны соблюдать положения соглашения о снижении напряжённости, подписанного министрами обороны двух стран 19 сентября 2018 года. Об этом заявил в среду представитель министерства обороны РК, отметив, что такая позиция объясняется стремлением к сохранению мира на Корейском полуострове и недопущению случайных столкновений. Заявление минобороны полностью соответствует позиции, озвученной сразу после того, как 16 июня Пхеньян уничтожил межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне. В минобороны подтвердили готовность принять жёсткие меры в ответ на возможные провокации со стороны Севера. Если Пхеньян всё же приступит к восстановлению постов охраны и вернёт войска в те зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с межкорейскими договорённостями, Сеул будет вынужден принять ответные меры,- отмечается в заявлении.