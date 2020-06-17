Пхеньян отклонил предложение Сеула об отправке спецпосланников

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15 июня Сеул предложил Пхеньяну отправить в КНДР специальных посланников в лице начальника управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна и директора национальной службы разведки Со Хуна. Об этом сообщило 16 июня агентство ЦТАК со ссылкой на первого заместителя заведующего организационным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. «Южнокорейская сторона попросила, чтобы датой визита стала самая ближайшая, но что при этом будут уважать дату, предложенную нашей стороной». Однако в Пхеньяне категорически отвергли это предложение как «неискреннее», назвав его «не более чем уловкой» Сеула, который «смутили решительные ответные действия» Пхеньяна. В сообщении также отмечается, что идея об отправке посланников с самого начала была нереалистичной, учитывая, «беспрецедентные противоэпидемические меры», которые принимаются в КНДР на государственном уровне.